الداخلية تُحذر مجدداً من التجمعات المُخالفة للمُتسوقین

جددت وزارة الداخلیة، التحذير من التجمعات المُخالفة للمتسوقین أو العاملین داخل أو خارج المحلات التجارية، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في بروتوكولات الإجراءات الاحترازية، موضحةً العقوبات المترتبة على ذلك.

وبيّنت الوزارة أن العقوبات تضمنت الغرامة 5 آلاف ریال لصاحب المنشأة أو المسؤول، عن كل شخص زاد على الأعداد المقررة، بما لا يزيد على 100 ألف ریال، و5 آلاف ریال غرامة حضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك.

ونوهت إلى أنه في حال وقوع المخالفة للمرة الثانیة تصبح الغرامة 10 آلاف ریال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها لصاحب المنشأة أو المسؤول، ومثلها لمن حضر أو تسبب في الحضور أو دعا له.

ولفتت إلى أنه تتم مضاعفة الغرامة في المرة الثالثة وإحالة المسؤول عن المنشأة للنیابة العامة.