بالفيديو .. وزير الصحة يطمئن الجميع : القيادة تدعمنا بميزانيات وقرارات سريعة لحماية المواطن

في رسالة طمأن من خلالها جميع المواطنين والمقيمين، قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إن دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وسرعة القرارات المتخذة، أسهما في تعزيز الرعاية الصحية.

وأضاف وزير الصحة، خلال لقائه مواطنين أثناء جولة تفقدية لمركز اللقاحات في ‫الرياض: “سعيد بلقائكم.. وحمدًا لله على سلامتكم. أبشركم بأن القيادة الرشيدة -حفظها الله- مهتمة جدًّا بالمواطن”.

وأضاف وزير الصحة توفيق الربيعة: “القيادة الرشيدة أعطتنا الميزانيات والمرونة والمتابعة والقرارات السريعة.. والحمد لله الآن نشاهد ونجني نتائجها وثمارها المباركة والطيبة”.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقت سابق أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج حاليًا، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات غالبًا لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.