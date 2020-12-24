شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار في السعودية و البحرين و سماء غائمة في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت توقعات الطقس اليوم الخميس في دول الخليج، حيث توقعت الأرصاد الجوية في السعودية سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله معتدلاً مع بعض السحب ويتحول الى غائم عند المساء مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الليل، ودرجة الحرارة المتوقعة فى البحرين العظمى 24 درجة مئوية.. والصغرى 17 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا وصحوا وغائما جزئيا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

وأوضح المركز أن الطقس سيكون اليوم " الخميس " رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية صباحاً وصحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.