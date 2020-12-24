شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد: مكافحة الفساد غير ممكن إلا من خلال حكومة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الحديث في هذه الظروف عن مكافحة الفساد أو العدالة غير ممكن، من دون أنظمة مؤتمتة أو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية.

وقال الأسد في زيارته إلى مركز خدمة المواطن الإلكتروني في دمشق: "في الظرف الصعب الذي نعيشه اليوم نحن بحاجة إلى الخدمات الإلكترونية أكثر من الأحوال العادية، فنحن لا نستطيع الحديث عن موضوع مكافحة الفساد، والتقليل من الهدر، وعن العدالة، وعن تحسين الخدمات، وتحسين جانب من الواقع المعاشي من دون أنظمة مؤتمتة نسميها دائما الحكومة الإلكترونية".

وأضاف أن "إطلاق الخدمات الإلكترونية في هذا الظرف يؤكد أنه ورغم هجرة بعض الكفاءات من سوريا ما زال هناك كوادر كفوءة".

وقال: "يجب أن نحقق لها العناصر والبيئة التي تجعلها تبقى وتعمل في البلد حتى تكون هذه الكوادر هي الأداة لتطوير سوريا".