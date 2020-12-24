شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «واتساب» لمستخدمي هذه الهواتف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
كشف موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن “واتسآب” اتخذت قرارا بعدم إنهاء الدعم على هواتف “آيفون” قديمة الطراز.
وأوضح واتسآب أنه مع بدء إنهاء الدعم على بعض الهواتف الذكية، عبر أنظمة تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” خلال عام 2021، فإن مستخدمي “أبل” وهواتف “آيفون” القديمة، سيتمكنوا من استخدام المنصة ولن يتم إزالة الدعم الفني والتقني عنهم.
وكانت منصة “واتسآب” قد أنهت خلال عام 2019، الدعم عن هواتف “آيفون” العاملة بنظام تشغيل “آي أو إس 8” أو ما هي أقدم، وكذلك هواتف “أندرويد 2.3.7” وما هي أقدم.
وجاءت قائمة هواتف “آيفون” التي لن يتوقف حساب “واتسآب” عليها على النحو التالي:
– آيفون 4 إس (أي أو إس 9).
– آيفون 5.
– آيفون 5 سي.
– آيفون 5 إس.
– آيفون 6.
– آيفون 6 بلس.
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