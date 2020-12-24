شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت سفارة المملكة لدى واشنطن، أنه سيتم إغلاق السفارة خلال العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.
وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “نود تنويه المواطنين الكرام أن سفارة المملكة في واشنطن ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية في الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 25 ديسمبر”.
وأضافت أنه يستأنف العمل يوم الاثنين 4 يناير 2021، في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.
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