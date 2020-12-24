شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخثلان» يوضح حكم حقن الحيوانات من أجل تسمينها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم حقن الحيوانات لتسمينها.

وقال الخثلان خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن الإبر التي تحقن بها الحيوانات أنواع، ومنها ما هو مفيد للتغذية، وهذا النوع غير ضار بالحيوان أو الإنسان الذي يتناول لحومها وهذا لا بأس به.

وتابع: “هناك نوعًا آخر ضار للحيوان وللإنسان الذي سيتناول اللحم، وهذا لايجوز”.

وضرب الخثلان، مثالاً بالهرمونات التي تسبب أضرارًا على المدى البعيد، مؤكدًا أنها تعد نوعاً من أنواع الغش.