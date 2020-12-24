شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، بأن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على سلم ريختر ضربت جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة.

وقالت الصحيفة إن الهزة سجلت في حدود الساعة 19 و36 دقيقة بتوقيت الجزائر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة حدد بـ4 كم جنوب شرق العمارية بولاية المدية، ولم تعلن السلطات عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.