شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مكافحة الإرهاب: مقتل معاون والي تنظيم "داعش" بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، عن مقتل معاون والي العراق في تنظيم "داعش" بعملية نوعية بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال رسول إن "وحدات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت الأربعاء، واجبين نوعيين في مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "قوة تكتيكية خاصة نفذت واجبا استباقيا بالمروحيات في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك، أسفر عن مقتل عنصرين إرهابيين من بقايا عصابات داعـش، بعد الاشتباك معهما داخل وكر لهم، وأن أحدهما هو المعاون الأول لما يعرف بوالي العراق والملقب بـ(شعلان)".

وتابع: "كما تمكن أبطال الجهاز، وفي عملية ثانية، من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب، بعد التوصل إليهما بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".