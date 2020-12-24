الإرياني: الحوثيون يحاولون كسب الوقت لاستكمال بناء جيش عقائدي مرجعيته طهران

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين يواصلون بدعم وتخطيط ايراني، مخطط حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديموغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعهم الطائفي وفشلهم في السيطرة على البلد وتركيع الناس بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم".

وأضاف: "هذا المخطط يؤكد مضي الحوثيين في فرض مشروعهم الانقلابي ومحاولة كسب الوقت لاستكمال بناء جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرهم الارهابي وطقوسهم المذهبية المستوردة من إيران"، معتبرا أن:

"هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي يمثله الحوثيون والثمن الذي يدفعه اليمن وشعبه كل يوم".

وأكد وزير الإعلام اليمني "ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين في ظل صمت المجتمع الدولي"، حد قوله.