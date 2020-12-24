شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 38 وفاة و1677 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 38 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 4 آلاف و275 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان عن الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 1677 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 125 ألف حالة.