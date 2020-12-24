شكرا لقرائتكم خبر عن 70 درجة تحت الصفر.. طريقة نقل وتخزين «لقاحات كورونا» في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو أوضحت من خلاله طريقة نقل صناديق لقاحات كورونا إلى مركز اللقاحات في الرياض، حيث يحتوي الصندوق الواحد تقريباً على 4 آلاف إلى 5 آلاف جرعة.

ويتم تفريغ هذه الصناديق، في المكان المعد لها، حيث تمكث في غرفة تبريد تبلغ درجة حرارتها سالب 70 درجة مئوية.

ووصلت أمس الأربعاء، أكثر من 40 ألف إلى 50 ألف جرعة من مطار الملك خالد مباشرة, ويتم حفظها في مخازن التبريد هناك قبل أن يتم نقلها وتزويد مركز اللقاحات بها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.