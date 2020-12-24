شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على محافظة الليث والمراكز التابعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز التابعة لها من القرى والهجر.

شملت مركز غميقة، وبني يزيد، والفحو، وجدم، وصلاق، وحفار والديه ، وبريدة، والمرتفعات الجبلية وبعض الهجر التابعة لها وأجزاء من الطريق الدولي ( جدة ، الليث ، جازان) سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.