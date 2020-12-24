شكرا لقرائتكم خبر عن قدمها أحمد الفنيس.. «إعلامي» تنظم أمسية «أسرار صناعة المحتوى الفيروسي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الجمعية الإعلامية “إعلامي” استمرارها في تقديم سلسلة أمسياتها المميزة ذات التفاعل الكبير.

وأضافت الجمعية أنه تم تنظيم أمسيتها الثانية بعنوان (أسرار صناعة المحتوى الفيروسي) قدمها المهندس أحمد الفنيس الخبير في الاتصال المؤسسي، وبمشاركة ما يزيد عن 400 مشارك.

وتناول اللقاء أبرز الأسرار لصناعة المحتوى سريع الانتشار، وأفكار تسويق المحتوى بطرق مميزة، واستعراض لبعض التجارب الناجحة في تسويق المحتوى.

وأشارت الجمعية الإعلامية “إعلامي”، إلى أنها سوف تستمر في برنامج بلقاءاتها المتفردة وأمسياتها الرائعة، ويمكن متابعة جديدها عبر حساب الجمعية في منصة تويتر (هنا الرابط).