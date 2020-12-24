عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة سارة من واتساب لأصحاب تلك الهواتف.. إليك القائمة

الخميس 24 ديسمبر 2020

الخليج 365

أصدرت منصة التراسل الفوري الأشهر "واتساب" قرارا سيسعد الملايين من أصحاب واحدا من أشهر الهواتف مبيعا في العالم.



وبحسب تقرير موقع "تايمز نيوز ناو" فإن "واتساب" اتخذت قرارا بعدم إنهاء الدعم على هواتف "آيفون" قديمة الطراز.

وقالت "واتساب": "مع بدء إنهاء الدعم على بعض الهواتف الذكية، عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" خلال عام 2021، فإن مستخدمي "أبل" وهواتف "آيفون" القديمة، سيتمكنوا من استخدام المنصة ولن يتم إزالة الدعم الفني والتقني عنهم".

وفي العام 2019، قامت منصة "واتساب" بإنهاء الدعم عن هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس 8" أو ما هي أقدم، وكذلك هواتف "أندرويد 2.3.7" وما هي أقدم.

وجاءت قائمة هواتف "آيفون" التي لن يتوقف حساب "واتسآب" عليها على النحو التالي:

- آيفون 6 بلس.

- آيفون 4 إس (أي أو إس 9).

- آيفون 5 سي.

- آيفون 5.

- آيفون 5 إس.

- آيفون 6.