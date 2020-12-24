عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصري يطلب تطليق زوجته بعد زفافه بـ12 ساعة: خدعتني بأنوثتها وطلع سفنج

الخميس 24 ديسمبر 2020

الخليج 365

توجه "سيد.م"، شاب مصري (34 عاما)، إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 12 ساعة فقط من زفافه، وطلب تطليق زوجته لأنها خدعته، بحسب قوله.



تعود تفاصيل القصة بحسب رواية سيد، إلى لحظة انتهاء الفرح، عندما توجه وعروسه إلى منزلهما الجديد.

ويوضح سيد أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي: "بعد دخولنا البيت قالت لي (ممكن متزعلش مني أبدا مهما حصل، اكيد أي حاجة هتبقى غصب عني"، حسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وقال سيد إن خطيبته "ن.ن"، (26 عاما) خدعته بملامحها الجذابة وجسدها الممشوق الأنثوي، إلا أنه فوجئ في ليلة العمر بأنها مزيفة وعكس كل توقعاته.

واستكمل: "اختفت العروس لدقائق لتغيير ملابسها وعندما خرجت من الحمام لم أتحمل ما شاهدت فقد كانت دون تزييف أو خداع لأول مرة، وكانت بدون أي معالم أنوثة، وكأنها فتاة أخرى".

واختتم: "حاولت أقرب منها بس مقدرتش، لأن جسمها جسم طفلة صغيرة عندها 10 سنين، ولما حاولت اسألها ليه ردها صدمني أكتر».

وحسب أقول الزوج في المحكمة، فقد اعترفت له زوجته بأنها حاولت علاج الأمر لدى الأطباء، ولكنها لم تفلح: «الدكاترة قالولها ده جسمك ومش هيتغير طبيعته كده.. خدعتني وكله كان سفنج، عايز أطلقها عشان كدابة وخدعتني باسم الحب سنتين معاها معرفش حقيقها، ومستحيل أبني حياتي على الكدب.. هتعلم ابني أو بنتي إيه".