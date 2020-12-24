الخارجية المصرية تكشف مصير 17 صيادا محتجزين في تونس

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك" إنها تواصل "متابعة مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية".
وأشارت إلى أن المركب جرى ضبطه "بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه ١٧ صيادا مصريا".
وأضاف البيان أن:" السفارة المصرية في تونس أفادت أن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة".
وأوضحت الوزارة أن الصيادين:" متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن".
ويوم السبت الماضي أعلنت القاهرة، أن تونس أوقفت 17 صيادا مصريا كانوا بـ"حالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة تونسية".
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