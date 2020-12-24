شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: قائد أمريكى يكشف مهمة الغواصة النووية فى الخليج العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، عن شبكة "آي بي سي" التلفزيونية الإخبارية، تحذير قائد القيادة المركزية الأمريكية "سانتكوم"، الجنرال كينيث ماكينزي، مما أسماه "المخاطر المتزايدة" للنشاطات الإيرانية في المنطقة.

وقال الصحيفة أنه على الرغم من التحذير الذي جاء على لسان ماكينزي، بعد ساعات من إعلان البنتاغون إرسال غواصة نووية إلى مياه الخليج العربي، إلا أنه قلل من احتمالات حصول صدام عسكري مع طهران.

وأضاف أن القوات الأمريكية في المنطقة لا تتطلع لصدام أو حرب مع طهران، مستطردًا أن إيران بدورها لا ترغب في حرب مع الولايات المتحدة الآن .

فيما رفض ماكينزي إعطاء أي تفسير لتحريك الغواصة الأمريكية إلى الخليج، أوضح أنها ستبحر على السطح.

ووصف التطورات الأخيرة في العراق والمتمثلة في إطلاق أكثر من 20 صاروخًا على السفارة الأمريكية في بغداد بـ"الأمر المقلق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.

وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.

وذكر المصدر أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخًا من طراز "توماهوك".