شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكويتية تلقى القبض على 6 أحداث غرَّر بهم «داعش» عبر لعبة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف جهاز أمن الدولة بدوبة الكويت، 6 أحداث كويتيين على تواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، وتبين أنهم غرر بهم لاعتناق الفكر الداعشي، وعُثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية، وجرت مصادرة أجهزة حاسب آلي عدة، تحتوي على مراسلات وتنسيق مع التنظيم الإرهابي. وفقا لصحيفة القبس الإلكترونية الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"الفيعة"، إن جهاز أمن الدولة الكويتى داهم أحد المنازل في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وأضافت المصادر أن الحدث اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصاً تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك، ثم طالبه برسم أعلام داعش داخل غرفته الخاصة بمنزل أسرته، على أن يرسل له دعماً مالياً لتجنيد بقية أصدقائه.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم تحدث إلى أحد أصدقائه المقربين منه، وروى له ما حدث، وأقنعه في نهاية المطاف بالانضمام إليه في اعتناق الفكر الداعشي، لافتة إلى أن المتهم الأخير أقنع بدوره 4 من أصدقائه.

وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف بقية المتهمين، وأحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية.