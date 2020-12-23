شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تحدد موضوع خطبة الجمعة بعموم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه وزير الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطیف آل الشیخ، بتخصیص خطبة الجمعة القادمة في عموم مناطق المملكة للتحذير من خطر المخدرات وأضرارھا. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخطبة ستتناول أيضا التأكید على حرمة تعاطي المخدرات بكافةأنواعھا، وأھمیة حفظ الناشئة منھا، ووجوب الإبلاغ عن مروجیھا، وذلك لما لخطبة الجمعة من أھمیة في التوجیه والإرشاد.

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تحدد موضوع خطبة الجمعة بعموم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.