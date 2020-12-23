شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة وضباب على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما توقع المركز، تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.