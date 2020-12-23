شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب فيتامين «C» غثيان وحصوات؟ الغذاء والدواء تحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت هيئة الغذاء والدواء، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسبب فيتامين سي C للتهيج والغثيان والحصوات.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن جميع مستحضرات فيتامين C المسجلة في الهيئة آمنة وفعالة، وذلك عند استخدامها حسب الإرشادات المذكورة بالنشرة الداخلية وملصق العبوة الخارجية.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أن المادة الفعالة يتم تصنيعها مخبريًا، وفق إجراءات وضوابط تتضمن الفعالية والمأمونية والجودة، مؤكدة أنه لا دليل علمي يثبت وجود فرق بين فيتامين C المستخلص من المصدر الطبيعي ونظيره المصنع.