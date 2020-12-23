شكرا لقرائتكم خبر عن الأقوى منذ دخول المربعانية.. «الحصيني» يتوقع موجة شديدة البرودة تبدأ الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة شديدة البرودة على عدة مناطق نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، بمشيئة الله.

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: متوقع موجة برد من شبه قوية إلى متوسطة على أجزاء واسعة من مناطق المملكة العربية السعودية والخليج، متوقع أن تكون أقوى موجة برد منذ دخول مربعانية 1442هـ إلا أن يصرفها الله، بدايتها الخميس 1442/5/9هـ على مناطق الشمالية وتبوك ثم الجوف فحائل متوقع عليها موجة برد شبه قوية”.

وتابع الحصيني “متوقع أن تسجل الصغرى في الشمالية والجوف وتبوك وحائل بين الصفر وثلاث درجات مئوية والكبرى بين 13 و18 درجة مئوية، ومتوقع موجة برد متوسطة القوة على القصيم والرياض، تتراوح فيها درجة الحرارة الصغرى بين 3 و7 درجات مئوية، والعظمى بين 13 و19 درجة مئوية”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني: “متوقع موجة برد خفيفة على منطقتي الشرقية والمدينة تتراوح صغراها بين 9 و13 درجة والعظمى بين 19 و24 درجة مئوية، وشمالهما تزداد فيهما البرودة واحتمال تشكل الصقيع على شمال الوسطى والشمالية من المملكة، متوقع أن تزف أجازة الفصل الأول طلابها على وقع المطر /بإذن الله”.