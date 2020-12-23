داخل مخبأ سري.. ضبط أجهزة بث فضائي تنتهك حقوق الملكية الفكرية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أجرت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، جولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة الهيئة بمختلف مناطق المملكة. وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط أجهزة البث الفضائي والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، إضافة لوجود مخبأ سري داخل أحد المحلات المخالفة لوضع الأجهزة المخالفة داخله. وأبان الفيديو مصادرة جميع الأجهزة المخالفة، حيث أكدت الهيئة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.

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