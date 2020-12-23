الكويت... قوات الأمن توقف 6 قصر استدرجهم "داعش" عبر ألعاب الفيديو

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، فإن جهاز أمن الدولة أكد أن الأطفال الستة "غرر بهم لاعتناق الفكر الداعشي، وعُثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية، وجرت مصادرة أجهزة حواسيب عدة، تحتوي على مراسلات، وتنسيق مع التنظيم الإرهابي".

كما أضافت الصحيفة أن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

واعترف الطفل خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك، مضيفا أن الأخير طالبه برسم أعلام "داعش" داخل غرفته الخاصة بمنزل أسرته، على أن يرسل له دعما ماليا لتجنيد بقية أصدقائه.

وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف بقية المتهمين، وأحالتهم جميعًا إلى جهة الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية.