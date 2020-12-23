الصحة العالمية: منطقة شرق المتوسط تجاوزت الموجة الثانية لكورونا

القاهرة - سبوتنيك. وقال المنظري في اجتماع عبر الفيديو للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "حسب البيانات لاحظنا انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات في معظم دول الإقليم، بالتالي يمكن القول إننا تخطينا الموجة الثانية".

© Sputnik . Ilia Pitalev

ولكنه عاد وأكد ضرورة توخي الحظر "حتى نتمكن من الاستمرار في هذا الانخفاض"، مشيرا إلى أن "فئة الشباب حاليا من الفئات التي يتم تسجيل إصابات كثيرة بينها ويعود ذلك لأسباب منها فتح المجالات وفتح المدارس".

يذكر أن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة بات سببا في عزلتها إلى حد ما، إذ أعلنت عدة دول مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وإيرلندا وبلغاريا وإيران وتركيا والكويت حظر الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بسبب تلك السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن السلالة الجديدة من "كوفيد 19" التي ظهرت في بلاده "خارجة عن السيطرة" في الوقت الحالي، في إشارة إلى إحصاء عدد المصابين ومدى الانتشار.

وبلغ إجمالي وفيات الوباء حول العالم أكثر من 1.7 مليون شخص، من بين ما يزيد عن 78.5 مليون أصيبوا بالفيروس القاتل.