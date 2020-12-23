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قرقاش: نتطلع لقمة ناجحة فى الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، أن الإمارات تتطلع إلى قمة ناجحة فى الرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وقال قرقاش - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء -: "نتطلع إلى قمة ناجحة فى الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي. إدارة المملكة العربية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجى نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجى تجاه المستقبل".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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