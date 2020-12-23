شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيها "تباث الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينة" واعتبر أن "التشبث بالمفاوضات هو السبيل الوحيد" لحل المشكلة الفلسطينية.

جاءت هذه الرسالة بعد الزيارة التي قام بها مبعوثون إسرائليون إلى المغرب، أمس في إطار التطبيع المغربي الإسرائيلي الذي أُعلن عنه في العاشر من ديسمبر الحالي، بعد اتصال هاتفي بين العاهل المغربي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحصل المغرب في خطوة غير مسبوقة على اعتراف أمريكي بسيادته على أقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976، مقابل تطبيع العلاقات مع اسرائيل.

وحطت طائرة الوفد الإسرائيلي أمس في مطار الرباط، بقيادة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومهندس عمليات التقارب العربي الإسرائيلي.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن العاهل المغربي جدد التأكيد للرئيس عباس على "ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وعلى التشبث بالمفاوضات بن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

وأبلغ العاهل المغربي الرئيس الفلسطيني بأن "المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية".

وأضاف أن العمل من أجل ترسيخ انتمائها للمغرب "لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة".

كما قال إنه "سيواصل إنخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".