شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس حكماء فزان: ندعم إعلان القاهرة ونتطلع لإنجاز المصالحة الليبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار على بركة رئيس مجلس حكماء وأعيان فزان الليبية، أن زيارة وفد الجنوب الليبى إلى مصر هدفها نقل رسالة إلى القيادة المصرية لدعم مكونات الجنوب، والاستماع إلى كافة المشكلات التى يعانوا منها، مشيرًا إلى وجود رؤية ومبادرة واضحة لدى وفد الجنوب لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة فى ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأشار المستشار على بركة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى رغبة أبناء ليبيا بشكل عام والجنوب بشكل خاص إلى إقامة دولة العدالة والقانون والمؤسسات، موضحا أنهم حضروا إلى القاهرة لأنها صمام الأمن والقلب النابض للأمة العربية.

وأكد أن مشكلة الشعب الليبى مع القوى الاستعمارية والأجنبية التى تطمع في ثروات ليبيا لكن الشعب الليبى قادر على الدفاع عن وطنه، مطالبا بسحب المرتزقة والميليشيات المسلحة من كافة الأراضى الليبية.

وأكد المسؤول الليبى رغبة أبناء ليبيا في إقرار مصالحة وطنية شاملة وعودة النازحين وجبر الضرر، موضحا أن مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد.

وأضاف المستشار على بركة: "جئنا إلى الأخ الكبير فخامة الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعم مبادرتنا ودعم المصالحة وعقدنا لقاء مع اللجنة الوطنية المصرية ونقلنا لهم رسائل أهالى الجنوب الليبى".

وشدد بركة على أن دور مصر رئيسي ومهم في الأزمة الليبية وضرورة التواصل مع مصر بشكل مستمر لأن مصير البلدين مشترك، معربا عن دعم مكونات الجنوب الليبى لإعلان القاهرة ودور الرئيس السيسى في العمل على توحيد صفوف الليبيين، لافتا إلى دعم كافة مخرجات اللجنة العسكرية "5+5" لتوحيد الجيش الليبى وتثبيت وقف إطلاق النار.