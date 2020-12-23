شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يؤكد حل الصراع مع المحتل يجب أن يكون ضمن إطار دولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أن حل الصراع مع المحتل يجب أن يكون ضمن إطار دولى مثل الرباعية الدولية ومستنداً إلى القانون الدولي، مشيراً إلى أن العالم يعيش ظروفاً صعبة لا بد فيها من التكاتف من أجل مواجهتها.

جاء ذلك هلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية فى مدينة رام الله اليوم، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى إن "الأمم المتحدة هى صاحبة للقانون الدولى والشرعية الدولية.. ورفضت صفقة القرن ورفضت الضم وعززت الموقف الفلسطينى حول ذلك".