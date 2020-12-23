شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يعرب عن سعادته بتعافى الرئيس الجزائرية عبد المجيد تبون من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، رسالة من نظيره بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، أعرب فيها عن سعادته بتعافيه من فيروس كورونا "كوفيد - 19".

ووفقا للصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية عبر فيسبوك، جاء نص الرسالة، كالتالى: "لقد تلقينا ببالغ السرور نبأ تعافيكم من وباء كورونا، وبهذه المناسبة نرسل لكم أحرّ التهانى القلبية، راجين من الله تعالى أن يمن عليكم بتمام الصحة والعافية، وأن يبعد عنكم وعن الجزائر الشقيقة كل مكروه وأذى، لكم منى الأخ الرئيس أسمى آيات المودة والتقدير.. أخوكم بشار الأسد".