شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: رصد حشود لجماعات إرهابية ومرتزقة فى عموم شرق مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الليبي، رصد حشود لجماعات إرهابية ومرتزقة في عموم شرق مصراتة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار الجيش الليبي، إلى أن ميليشيات مسلحة رفعت درجة استعدادها للهجوم على سرت والجفرة، وذكر الجيش الليبي، أن تحركات الميليشيات تعد انتهاكا صريحا لاتفاق وقف النار.

فى سياق أخر، كان قال رئيس المجلس الاجتماعى لمدينة تراغن فى الجنوب الليبى عمران جبريل، إن أبناء ليبيا بشكل عام والجنوب الليبى بشكل خاص يرفضون أى مشروع للتقسيم فى البلاد ويتمسكون بوحدة وسيادة الأراضى الليبية، ونتطلع لدور مصرى يدعم وحدتنا، مشيدًا بالدعم الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية لأبناء ليبيا لحل أزمتهم التى يعانون منها خلال السنوات الماضية.

وأشار المسؤول الليبى إلى أن الوفد الذى يمثل المنطقة الجنوبية حضر لنقل رسالته للمسؤولين المصريين والمعاناة التى تعصف بهم، مؤكدًا حاجة أبناء الجنوب الليبى إلى دور مصرى يخاطب الأطراف الليبية والدولية للالتفات إلى معاناة أهالى الجنوب، مشيرًا إلى وجود كافة الثروات والخيرات فى الجنوب الليبى.

وأكد عمران جبريل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيارة وفد الجنوب الليبى إلى القاهرة هدفها بالأساس نقل المشكلات التى يعانى منها أهالى الجنوب والتطلع لدور مصرى كبير فى مساعدة أبناء الليبيين لحل الأزمات التى تلاحقهم وخاصة فى جنوب البلاد.