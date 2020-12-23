شكرا لقرائتكم خبر عن كنز من الحسنات.. «الخضير» يوضح الأجور المترتبة على قراءة القرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح د. عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، الأجور العظيمة المترتبة على قراءة القرآن الكريم.

وقال إن الأجور العظيمة التي يدركها المسلم من قراءة القرآن، تتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا القرآن: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» [مسلم (804)]: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله يه حسنة: والحسنة بعشر أمثالها لا أقول (ألم) حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف؛ وميم، حرف» [الترمذي (2910): والبيهقي في شعب الإيمان (1831)].

وأضاف الشيخ الخضير: “والختمة الواحدة لا تكلف الإنسان حمل أثقال أو نحو ذلك ولو أنَّ شخصا اعتاد على القراءة بعد صلاة الصبح في المسجد إلى تنتشر الشمس، لقرأ القرآن في سبع”،كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمرو رضي الله عنهما: «فاقرأه في سبع. ولا تزد على ذلك» البخاري (5054)، ومسلم (1159).