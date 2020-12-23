شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لـ«الكشاتة».. أجواء شديدة البرودة الجمعة والسبت على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، أجواء شديدة البرودة يومي الجمعة والسبت والمقبلين، مع نشاط في الرياح السطحية بعدة مناطق.

وقال “الحقيل” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للكشاتة نهاية الأسبوع في (الدهنا الصمان الرياض وما حولها، القصيم، حايل، سدير، الوشم، القويعية، الدوادمي، الزلفي، الحفر، الشرقية وسواحل الخليج الكويت)، متوقع برودة شديدة الجمعة والسبت، مع نشاط رياح متوسطة”.

وتابع وليد سليمان الحقيل “أنه من المتوقع أيضاً هطول أمطار على الخفجي، الكويت يوم الخميس، ويوم السبت متوقع هطول أمطار على الدوامي، الوشم، القصيم، والقويعية، الزلفي، وكذلك الرياض”.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).