حكومة الوفاق: ترامب يؤكد للسراج التزام واشنطن بدعم ليبيا في استعادة سيادتها

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وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق بطرابلس، محمد القبلاوي، أن ترامب وجه رسالة إلى السراج أكد فيها "أن إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، والتقدم في العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع في ليبيا".
وتابع القبلاوي أن الرئيس الأمريكي "يحث رئيس المجلس الرئاسي والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي، ويؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية".
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، إن الجيش الليبي دخل مدينة أوباري وسيطر عليها بشكل كامل.
من جهة ثانية صادق البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، بتمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، وذلك في وقت تدعم فيه أنقرة بشكل قوي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس.
وكتب البرلمان التركي عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه "تمت المصادقة على طلب الرئاسة بتمديد مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهرا".
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