وقال خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على قناة "أون"، إن كل الأزمات تحتاج لمجموعة متضافرة للحلول، لكن يبقى هناك مجموعة من الحلول المركزية المطلوبة من قبل الدول.
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وأضاف محي الدين:
عندما تحدثنا عن أزمة التعافي الاقتصادي العالمي والأمل مع ظهور لقاحات، تبقى بعض الأزمات في بعض الدول يعتمد حلها في جانبه الأكبر على الحلول المركزية.
وأوضح أن مفتاح حل الأزمة في لبنان يعتمد على التوافق السياسي ووجود حكومة ذات صلاحية ومساندة برلمانية ودون ذلك "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون جهة مثل صندوق النقد الدولي قادرة على انتشال لبنان من عثرته".
وأردف قائلا: "دون وجود حكومة ممثلة وذات صلاحيات في لبنان لا يستطيع الصندوق حل الأزمة لأنه يحتاج إلى حكومة يتعامل ويتعاون معها لإبرام اتفاقات ملزمة".
وتابع: "أشعر بالأسف وأنا أتحدث عن لبنان كدولة عربية متنوعة في مهارة أبنائها، حيث أنه شعب عالي المهارة وهو ما يتميز به لبنان الذي لا يملك موارد طبيعية مقارنة بدول أخرى، لكن لديه موارد بشرية هائلة".
واستطرد بالقول إنه رغم ذلك لا يمكن الاستفادة من هذه المهارات دون وجود حكومة تساعد على تنميتها، مضيفا أن لبنان يعاني من نسبة فقر وفقا لأحدث المؤشرات دولية، تجاوزت 50% من السكان".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في صندوق النقد: أشعر بالأسف على لبنان... ولا يمكن مساعدته خلال الوضع الراهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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