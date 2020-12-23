رونالدو يكشف سر الحفاظ على اللياقة البدنية في مؤتمر دبي الرياضي

وجاء في بيان صادر عن المجلس، اليوم الأربعاء أن "رونالدو يمثل نموذجا عالميا في كيفية البقاء على القمة والمنافسة على جميع الألقاب رغم التقدم في العمر وقوة المنافسة في مختلف البطولات، اذ يعد الأفضل للحديث عن موضوع يرتبط بشعار المؤتمر لهذا العام، وهو "كرة القدم في القمة"، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وأضاف البيان أن: "النجم البرتغالي سيتحدث في إحدى جلسات المؤتمر عن سر البقاء في القمة لسنوات طوال على المستوى الفردي، وكذلك العمل الجماعي الرائع الذي يقوم به مع زملائه، إذ يلعب رونالدو دور القائد في الملعب والمحفز للاعبين إلى جانب دوره في بناء وإنهاء الهجمات وتحقيق الانتصارات".

وشدد البيان على أن: "أسطورة الكرة البرتغالية والعالمية ارتبط بعلاقة وطيدة مع مؤتمر دبي، وقد شارك في مرات عدة كمتحدث في جلسات المؤتمر عن مختلف الجوانب التي تتعلق بمسيرته الكروية وإنجازاته الكبيرة على المستوى الفردي ومع الفرق المختلفة التي ارتدى قمصانها، ونال ألقاب البطولات المحلية والأوروبية والعالمية معها".

وتتزامن زيارة رونالدو الحالية مع حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقها نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تقدم للمواطنين والمقيمين على أرضها وجميع الزائرين من مختلف دول العالم الفرصة للتعرف على جمال مناطق الدولة.