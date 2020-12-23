شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 480 حالة إصابة بالكورونا و9 وفيات فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 480 حالة إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 96 ألفا و549 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2696 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 64 ألفا و401 حالة، بعد شفاء 381 حالة خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 49 مصابا فى العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.