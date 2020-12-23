شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مترو الجزائر تسجل خسائر 13 مليار دينار بسبب أزمة الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على أرزقى مدير مؤسسة "مترو الجزائر" اليوم الاربعاء إن المؤسسة تكبدت خسائر تقدر بـ13 مليار دينار، منذ تعليق خدماتها فى شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ارزقى فى تصريحات له اليوم فى المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى بالبرلمان) "تأثرنا كثيرا على المستوى المالي، بسبب الوضع الصحى الذى خلفه وباء فيروس كورونا، لأننا متوقفون منذ 22 مارس الماضي، والخسائر بلغت 13 مليار دينار بالنسبة لجميع وسائل النقل (المترو والترامواى والمصاعد الهوائية).

وأوضح أن الخسائر تخص جميع وسائل النقل، مشيرا إلى أن مؤسسته المعنية بتسيير النقل الجماعى قد توقف نشاطها بشكل مفاجئ، مشيرا الى ان الوسيلة الوحيدة التى استأنفت العمل منذ 17 يونيو الماضى هى "الترامواي" لكن بطاقة نقل لا تتعدى 50 % فقط.

وقال إن الوضع المالى حاليا، سجل عجزا كبيرا حيث ان نظام الاستغلال لهذا النوع من النقل، يتطلب صيانة منتظمة حتى فى حالة التوقف، مضيفا "كنا مرغمين على الاستخدام اليومى للعربات خلال هذه الفترة ونتج عن ذلك العديد من الاعباء و النفقات لكن بدون اى دخل ".