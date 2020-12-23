شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يوقع مرسومًا لشراء لقاحات شركة فايزر ضد وباء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقّع الرئيس اللبنانى ميشال عون، مرسوما يتم بمقتضاه توفير الأموال اللازمة فى سبيل شراء لبنان للقاح الذى أنتجته شركة (فايزر) لمواجهة وباء كورونا. وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء – أن المرسوم الصادر عن رئيس البلاد يقضى بنقل اعتماد مالى لشراء لقاحات ضد جائحة كورونا من شركة فايزر، مشيرة إلى أن وزير الصحة الدكتور حمد حسن، سوف يتخذ بناء على المرسوم الجمهوري، الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد بين الدولة اللبنانية والشركة المنتجة للقاح.

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