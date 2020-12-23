أعلنت شرطة منطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، القبض على متهم تورط بسرقة 29 جهاز جوال بعد إيهام أصحابها بشرائها منهم.
وأوضح “سناب الداخلية” أن المتهم مواطن في العقد الثاني من العمر، وقد قام بسرقة الجوالات بعد عرضها من قبل أصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أنه يقوم بإيهام أصحاب تلك الأجهزة بشرائها، ومن ثم يقوم بسلبها والهرب من الموقع، وقد جرى إيقافه تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على لص استولى على 29 جوالاً بعد إيهام أصحابها برغبته في شرائها بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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