شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح الإجراءات المتبعة حال التعرض لجرائم «السب والقذف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن الإجراءات المتبعة حال تعرض أي شخص سواء مواطن أو مقيم لجرائم السب والقذف.

جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حساب “التواصل العدلي” على سؤال مواطنة جاء فيه “كيف اشتكي على شخص سبني وقذفني ولأي جهة أتوجه؟”.

وقال حساب التواصل العدلي ردا على السائلة “يمكنكم تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة”.

وأضاف “كما يمكنكم رفع دعوى سب وشتم ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، مع تضمين صحيفة الدعوى رقم قيد الدعوى العامة، أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة”.