شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا ترصد سلالة متحورة جديدة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا.

وذكر في إفادة صحفية "رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة". وتابع قائلا إنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف "هذه السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا لأنها أكثر قدرة على الانتقال ويبدو أنها شهدت تحولا أكبر من السلالة الجديدة (الأولى) التي اكتُشفت في المملكة المتحدة".

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