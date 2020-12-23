نتنياهو: لن نسمح بتطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، أوضح من خلالها أن بلاده لن تتساهل مع محاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا، ولن تتساهل مع مساعي أعداء إسرائيل الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وفي أي مكان آخر.
وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا تستخف بالتهديدات الموجهة إليها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:
إن السياسة التي نتخذها واضحة، ومفادها أن كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة،وإن سلاح الجو جاهز للعمل بقوة وعلى أي مدى وأي ساحة وضد أي هدف، في حالة التعرض للخطر.
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