نتنياهو يوجه دعوة رسمية إلى ملك المغرب لزيارة إسرائيل

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التقى مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات هذا المساء، بالنيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع ملك المغرب محمد السادس في قصره بالرباط، برفقة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير. pic.twitter.com/KU4Nkk6hxm — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 22, 2020

إن "مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، التقى بالملك محمد السادس ودعاه بالنيابة عن نتنياهو لزيارة إسرائيل".

المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان،عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي "تويتر"، قال فيها:

وقد عبر رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات في الكلمة التي ألقاها هذا المساء: "أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما حظينا به من شرف الانتماء إلى الوفد الإسرائيلي المكلف بمهمة ترجمة الإنجاز السياسي إلى خطوات عملية".

ومن جهته، قال جندلمان: إن "الاجتماع الختامي عقد منتصف الليلة الماضية بمشاركة كل من مستشار مجلس الأمن القومي، ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار الملك المغربي فؤاد علي الهمة".

وأكد أنه "خلال الزيارة تم التوقيع على إعلان مشترك حول إقامة علاقات بين إسرائيل والمغرب وسيتم فتح بعثة رسمية مغربية في إسرائيل في غضون أسبوعين".

وأضاف: "إن العلاقات مع المغرب لها معنى خاص، يتجاوز الجوانب السياسية والاقتصادية. وقد تطلع العديد من مواطني إسرائيل، من أبناء الطائفة المغربية إلى وصول هذه اللحظة. أنا والعديد من أبناء الجيل الثاني والثالث من اليهود الذين قدموا من المغرب ما زلنا أوفياء بتراث أجدادنا ونحافظ عليه".