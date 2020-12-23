شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 2091 إصابة جديدة و25 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد إجمالى الإصابات إلى 281 ألفًا و983 إصابة. وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء - أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 252 ألفًا و158 حالة تعافى بعد تسجيل 2902 حالة إضافية، كما سجلت 25 وفاة لترتفع الوفيات إلى 3652 حالة.

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