شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية.

وأوضح مكتب صالح - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن صالح التقى، بقصر السلام ببغداد، رئيس هيئة النزاهة القاضى علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيئة الإدعاء العام ومدير عام الاسترداد فى هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات فى الهيئة.

وأكد صالح الدور الهام الذى تضطلع به هيئة النزاهة والإدعاء العام فى مكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأموال العراقية المهربة، وبالتكامل مع باقى الدوائر ذات العلاقة، لافتًا إلى خطر الفساد فى تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات فى تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلبًا على فرص الاستثمار فى البلد.

وشدد على أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية فى مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولى ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية فى هذا الصدد.