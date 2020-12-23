شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة عسكرية للتحالف الدولى تدخل الأراضى السورية عبر الحدود العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن المرصد السورى أكد بأن قافلة عسكرية للتحالف الدولى دخلت الأراضى السورية عبر الحدود العراقية.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" قادمة من سوريا فى سنجار.

وذكرت الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت الاستخبارات العسكرية من إحباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد التابع لناحية سنونى فى قضاء سنجار غربى نينوى.

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم تسعة أشخاص وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".