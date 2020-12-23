شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات لمقتل 10 قناصة من ميليشيات الحوثى مختبئين وسط المزارع غرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مقتل 10 من القناصة التابعين لميليشيات الحوثى، بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم بين المزارع الكثيفة على خط زبيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأظهرت لقطات فيديو لحظ رصد القناصة الحوثيين واختبائهم وسط المزارع واستهدافهم من قبل قوات التحالف، وفق ما نقلت العربية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع دفعة القناصة التي دفعت بها الميليشيات الحوثية، مؤخراً إلى قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، كما ونشر الإعلام العسكرى فيديو يوثق مصرع القناصة العشرة للميليشيات الحوثية.



قناصة حوثى



القناصين الحوثيين

ووفق العربية، قالت مصادر عسكرية، إن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل فاشلة من مناطق سيطرتها في قرية المقانع وقرية الشعينة باتجاه مواقع القوات المشتركة جنوب وجنوب شرقي حيس.

وفى وقت سابق، قُتل قائد بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في معارك مع جماعة (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن جماعة "أنصار الله" ( الحوثيين) شنت هجوما واسعا على مواقع للجيش في منطقة مدارات ومحيط جبل هان في الجبهة الغربية من مدينة تعز.

وأضاف أن الجيش اليمني تمكن بعد معارك دارت لساعات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، من كسر هجوم جماعة "أنصار الله" المسنود بقصف مدفعي مكثف.

وذكر أن المعارك أوقعت 6 قتلى من الجيش اليمني بينهم رئيس أركان اللواء 145 مشاة العقيد حمزة عبدالواسع شداد، وعدد من الجرحى، في حين سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين من "أنصار الله".