شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يسيطر على مواقع هامة فى الجنوب الغربى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضابط الأمن الليبى مهدى التميمي، اليوم الأربعاء، إن قوات تابعة للجيش الوطنى الليبى قامت بالسيطرة على عدة طرق ومواقع تربط المدينة بعدة مناطق نائية، فى إطار فرض الأمن فى الجنوب الغربى للبلاد، بعد انتشار عدة جماعات مسلحة بمواقع صحراوية نائية، على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأكد التميمى حسبما أوردته وكالة الأنباء الليبية، أن "وحدات من الجيش الوطنى الليبي، سيطرت بالكامل على عدة مواقع يتخذها الخارجون عن القانون مقرات لهم، ويستعملونها فى اعتقال وخطف المواطنين مقابل الفدية".

وأضاف التميمى أن "الجيش الليبي" بهذه الخطوة استكمل سيطرته على أغلب المواقع الاستراتيجية فى المدينة، بعد أن تمكن فى وقت سابق من السيطرة على معسكر المغاوير"، مؤكدا على أن "وحدات الجيش الليبى تتواجد منذ أكثر من سنتين، فى معسكرات منتشرة فى كامل المنطقة، وتسيطر على محيط أوبارى وصولا إلى حقل الشرارة النفطى غرب المدينة"، وأن "تحركات الجيش الأخيرة أتت عقب هروب بعض المسلحين الخارجين عن القانون باتجاه الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية".